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Норвегия и Дания увеличат сотрудничество в обороне для дальнейшей поддержки Украины

Стокгольм, Вторник 25 февраля 2025 20:27
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Норвегия и Дания увеличат сотрудничество в обороне для дальнейшей поддержки Украины Фото: Дания и Норвегия будут развивать разные оборонные сектора (Defence & Aerospace kongsberg com)
Автор: Ірина Гайдук

Дания и Норвегия усиливают сотрудничество в обороне, в частности, чтобы и в дальнейшем помогать Украине. Две северные страны НАТО активизируют свои усилия в этой области после недавних заявлений президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, во вторник, 25 февраля, Норвегия и Дания выступили с совместным заявлением об увеличении оборонных усилий.

В заявлении говорится о том, что эти меры будут осуществлены в рамках Северного сотрудничества и в рамках НАТО. Страны намерены представить конкретные предложения в мае. Но уже сейчас известно, что часть из них будет направлена на поддержку Украины.

"Среди направлений, которые будут охвачены, - изучение возможностей для укрепления промышленных связей в поддержку наших собственных оборонных секторов и дальнейшая поддержка Украины", - заявили представители Дании и Швеции.

Кроме того, страны хотят рассмотреть, как укрепить сотрудничество между их вооруженными силами во всех сферах. А также развивать стратегическое сотрудничество в Северной Атлантике.

Расходы на оборону и Украина

После того, как Трамп начал требовать больших расходов на оборону от стран-членов НАТО, лидеры Европы все чаще рассматривают варианты увеличения расходов на оборону. Напомним, в январе же Трамп призвал членов НАТО повысить оборонные расходы до 5% от ВВП.

Кроме того, лидеры Великобритании и Европы усилили дипломатические усилия, чтобы продемонстрировать единство в поддержке Украины.

В частности, Германия обсуждает создание нового фонда для увеличения военных расходов и поддержки Украины на фоне растущих угроз. По словам источников Bloomberg, этот шаг направлен на укрепление обороноспособности страны в условиях российской агрессии.

Также СМИ пишут, что Франция готова использовать свои силы ядерного сдерживания, чтобы помочь защитить Европу. Истребители с ядерным оружием могут быть направлены в Германию. Французский чиновник заявил The Telegraph, что развертывание истребителей станет сигналом для российского диктатора Владимира Путина.

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