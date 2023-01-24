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Норвегия планирует передать Украине восемь танков Leopard 2, - СМИ

Фото: Норвегия планирует передать Украине восемь танков Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Норвегии рассматривает возможность передачи Украине до восьми танков немецкого производства Leopard 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagens Naeringsliv.

По данным издания,

Напомним, по данным немецких СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение отправить Украине танки немецкого производства Leopard 2.

При этом ранее СМИ сообщили, что Германия разрешит реэкспорт танков Leopard немецкого производства в Украину для Польши.

Добавим, что в Германии уже дали "зеленый свет" для начала обучения украинских военных на танках Leopard 2.

Отметим, что сегодня министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава официально запросила у Германии разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине.

Издание Spiegel сообщило, что правительство Германии уже получило запрос на реэкспорт танков в Украину.

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