Норвегия передала Украине новую партию военной помощи: что известно

Норвегия передает Украине артиллерийскую установку и зимнюю военную одежду. Страна продолжит поддерживать вооруженные силы Украины и в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Норвегии Берн Арильда Грама, которое приводит TV2.no.

«В общей сложности мы дарим зимнюю одежду на 250 миллионов норвежских крон. Мы стараемся его как можно скорее передать Украине. Холодная пора наступает быстро” , - заявил Грамм.

В эту партию помощи вошло следующее:

1 самоходная артиллерийская установка M109 калибра 155 мм;

20 тысяч запчастей для ранее предоставленных таких артустановок;

55 тысяч единиц зимней военной одежды;

55 тысяч перевязочных материалов и индивидуальных пакетов;

30 тысяч сухпайков.

Министр добавил, что Украине необходимо оружие, боеприпасы и снаряжение, чтобы продолжать свою оборонную борьбу. Он заверил, что Норвегия продолжит поддерживать ВСУ.