Норвегія передала Україні більше 10 бронеавтомобілів IVECO LAV III

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Норвегії.

Бронеавтомобілі мають гарну мобільність, а також захист. Норвегія застосовувала аналогічний тип транспорту під час операції в Афганістані.

"Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні у захисті країни від вторгнення Росії", - заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арильд Грам.

Зазначається, що бронеавтомобілі були передані в якості додатка до іншого обладнання, такого як артилерія, ПЗРК та бронетранспортери.