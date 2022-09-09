Норвегія в ООН закликала світ допомогти Україні у повоєнній відбудові

"Розв'язана Росією війна руйнує оселі, школи та лікарні. Нам важливо підтримати зусилля України з відбудови, аби мільйони вимушених переселенців одного дня могли повернутися до своїх домівок", - сказала дипломатка.

Юль наголосила, що до цієї важливої роботи мають бути залучені гуманітарні інституції та організації з розвитку.

Вона також висловила стурбованість з приводу того, що РФ створює фільтраційні табори на тимчасово захоплених територіях України.

"Гуманітарні організації повинні отримати безперешкодний доступ до усіх місць утримання людей відповідно до міжнародного гуманітарного права", - додала постпред.