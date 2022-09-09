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Норвегія в ООН закликала світ допомогти Україні у повоєнній відбудові

Фото: Норвегія закликала світ допомогти у відбудові України (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Міжнародна спільнота має усіляко сприяти зусиллям України у повоєнній відбудові. Мільйони біженців повинні повернутися додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійної представниці Норвегії при ООН Мони Юль.

"Розв'язана Росією війна руйнує оселі, школи та лікарні. Нам важливо підтримати зусилля України з відбудови, аби мільйони вимушених переселенців одного дня могли повернутися до своїх домівок", - сказала дипломатка.

Юль наголосила, що до цієї важливої роботи мають бути залучені гуманітарні інституції та організації з розвитку.

Вона також висловила стурбованість з приводу того, що РФ створює фільтраційні табори на тимчасово захоплених територіях України.

"Гуманітарні організації повинні отримати безперешкодний доступ до усіх місць утримання людей відповідно до міжнародного гуманітарного права", - додала постпред.

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця зазначив, що Росія має єдиний правильний шлях - здатися та відійти.

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