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Україна в ООН: РФ має єдиний правильний шлях - здатися та відійти

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П'ятниця 09 вересня 2022 03:31
Україна в ООН: РФ має єдиний правильний шлях - здатися та відійти Фото: Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця (dialog.ua)
Автор: Олег Васьків

Україна боротиметься до тих пір, поки не буде звільнено останній дюйм її суверенної території. Росія ж має єдиний правильний шлях - здатися та відійти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook постійного представника України в ООН Сергія Кислиці.

"Розпочавши агресію проти України в 2014 році, вторгнувшись в Україну в лютому 2022 року, Росія порушила норми і принципи практично всіх основоположних міжнародних документів, у тому числі двосторонніх і багатосторонніх угод, Гельсінського заключного акту і, в першу чергу, Статуту ООН", - наголосив дипломат.

Кислиця зауважив, що Україна захищає себе, Європу, світ і Статут ООН, і буде боротися доти, доки не буде звільнено останній дюйм її суверенної території, включно з Кримом.

"Ми будемо боротися з окупантами до тих пір, поки не будуть розбиті всі російські солдати, які зайшли в Україну. Єдине, що Путін може зробити, аби врятувати життя своїх солдатів, це наказати їм негайно відступити", - підкреслив постпред.

Він нагадав, що завдяки глобальній єдності, завдяки ленд-лізу, завдяки допомозі американського народу та інших союзників вдалося перемогти Гітлера.

"Зло Путіна, як і Гітлера до нього, вимагає глобальної відповіді. Так було під час Другої світової війни. Зараз це так, і Україна та її союзники роблять усе можливе, щоб забезпечити таку відповідь", - продовжив Кислиця.

Як доказ спільних зусиль дипломат навів визволення українських територій, яке активно триває в Харківській та Херсонській областях.

Постпред додав, що у Росії "є єдиний правильний шлях - це здатися і відійти".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові змогли звільнити від російських окупантів більше тисячі квадратних кілометрів з початку вересня.

Також ми писали, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ.

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