Норвегія знайшла докази глушіння Росією сигналів GPS під час навчань НАТО

Від РФ вимагають надати пояснення

Норвегія заявила, що має електронні докази втручання Росії у роботу системи глобального позиціонування (GPS) протягом навчань НАТО восени 2018 року і вимагає пояснень від Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Повідомляється, що міністр оборони Норвегії Франк Бекке-Йенсен сказав, що в листопаді Фінляндія і Норвегія заявляли, що Росія, можливо, навмисно спотворювала сигнали GPS спільних військових навчань Західних країн, які також містили вправи з управління цивільними перельотами в Арктиці. Росія на той час відкинула ці звинувачення.

"Росія сказала нам надати докази. Ми надали їм докази", - заявив міністр оборони Норвегії, і вказав, що серед заходів втручання було глушіння сигналів.

В РФ, в свою чергу, заявили, що надішлють відповідь Норвегії, коли з доказами ознайомляться російські експерти.

РБК-Україна писало, що у Грузії сьогодні, 18 березня, починаються командно-штабні навчання NATO-Georgia Exercise 2019 з участю військовослужбовців 24 країн НАТО і партнерів альянсу.

Раніше влада Латвії заявила, що три російських військових літаки у вівторок, 12 березня, були помічені поблизу кордону Латвії.