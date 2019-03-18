У Грузії почалися навчання НАТО

Ілюстративне фото (mod.gov.ge)

У військових навчаннях візьмуть участь 24 НАТО та країни-партнери альянсу

У Грузії сьогодні, 18 березня, починаються командно-штабні навчання NATO-Georgia Exercise 2019 з участю військовослужбовців 24 країн НАТО і партнерів альянсу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

Повідомляється, що навчання будуть проходити на території спільного з НАТО тренувального та оціночного центру до 29 березня.

Метою навчань є підвищення оперативної сумісності збройних сил Грузії, Північноатлантичного альянсу і країн-партнерів, а також посилення можливостей управління і контролю Сил оборони Грузії.

У навчаннях візьмуть участь понад 350 військовослужбовців з 21 країни НАТО і трьох країн-партнерів. Зокрема, цього року у навчаннях беруть участь 24 країни (Албанія, Бельгія, Болгарія, Чехія, Німеччина, Данія, Естонія, Франція, Греція, Великобританія, Угорщина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Туреччина і США, а також чотирьох країн-партнерів НАТО - Азербайджан, Фінляндія, Грузія і Швеція).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що щонайменше 80% громадян Грузії підтримують членство країни в Європейському союзі і НАТО.

Раніше міністри закордонних справ Грузії Давид Залкалиани і Північної Македонії Нікола Димитров в рамках Мюнхенської конференції з безпеки підписали акт "Про встановлення дипломатичних і консульських відносин". Сторони привітали такий крок і висловили надію на подальший розвиток відносин.