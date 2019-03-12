У Латвії заявили про наближення трьох військових літаків РФ до кордону країни

Фото: СУ-27 (airforce.ru)

Літаки були зафіксовані над нейтральними водами Балтійського моря

Влада Латвії заявила, що три російських військових літаки у вівторок, 12 березня, були помічені поблизу кордону Латвії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національних збройних сил (НВС) республіки, опубліковане в Twitter.

Повідомляється, що російські літаки були зафіксовані над нейтральними водами Балтійського моря.

"Патрульні літаки над нейтральними водами Балтійського моря поблизу морського кордону Латвії 12 березня ідентифікували два літаки Су-27 і Ту-134 Збройних сил Росії", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на латвійсько-російському кордоні завершені будівельні роботи по зведенню 93-кілометрового паркану з колючого дроту. Всього планується зміцнити і модернізувати 282,6 км латвійсько-російського кордону. Загальні витрати на будівництво складуть 21, 2 млн євро.

Президент Латвії Раймондс Вейонис заявляв, що Європі слід бути єдиною і пильною через агресивну політику Росії, яку вона демонструє з 2014 року для "досягнення геополітичних цілей".

Додамо, що в грудні 2018 року біля латвійської кордону збройні сили Латвії зафіксували розвідувальний корабель РФ. У той же день патрульні літаки НАТО зафіксували російський розвідувальний літак біля Литви.