Норвегия может передать Украине более 20 самолетов F-16, но не все рабочие, - СМИ

По данным издания, Норвегия получила разрешение от США на передачу Украине 22 истребителей F-16, а также

двигателей,

вспомогательных материалов,

тренажеров,

запчастей,

и другого соответствующего оборудования.

Однако не все из этих 22 истребителей полностью исправны - часть может использоваться для запчастей и ремонта других самолетов.

Nettavisen пишет, что пригодными для полета являются 12 самолетов F-16, которые Норвегия планировала продать американской компании Draken International.

"Соглашение о продаже с Draken International, похоже, не будет реализовано, а самолеты, которые должны были быть использованы для тренировок в США, зато будут задействованы для защиты воздушного пространства Украины", - пишет издание.