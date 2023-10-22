Норвегия хочет увеличить объемы помощи Украине: акцент на энергетической сфере

Заместитель министра энергетики Ярослав Демченков провел встречу с руководителем Норвежского агентства сотрудничества в сфере развития (Norad) Бордом Вегартом Солхьеллем, заместителем министра иностранных дел Норвегии Марианне Кван и послом Норвегии в Украине Хелен Санд Андресен.

В министерстве сообщили, что Norad является органом при министерстве иностранных дел и министерстве климата и окружающей среды Норвегии, который рассматривает варианты деятельности в Украине, направленной на поддержку устойчивого послевоенного восстановления и оказания оперативной поддержки во время войны.

"Мы продолжаем работу по стимулированию развития малой распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии, газовой генерации и систем накопления энергии. Это усилит устойчивость энергетической системы и позволит бизнесу и домохозяйствам уменьшить свою зависимость от централизованной генерации в условиях постоянных атак на энергоинфраструктуру", - сообщил Демченков.

Во время встречи украинская и норвежская стороны обсудили, как предусмотренная помощь может способствовать укреплению энергетического сектора. Также речь шла о возможности привлечения частного сектора к зеленой трансформации и децентрализации энергетической.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. При этом недавно россияне впервые за полгода атаковали энергосистему Украины. Были небольшие отключения в столице, Киевской, Житомирской и Ровенской областях.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, готова ли энергосистема Украины к повторению сценария прошлой зимой.

Больше об энергетике и подготовке к зиме - читайте в интервью главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого для РБК-Украина.

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