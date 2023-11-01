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Норвегия договорилась с производителем NASAMS о модернизации систем

Фото: Норвегия договорилась усилить системы NASAMS (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министерство обороны Норвегии договорилось об усовершенствовании систем ПВО NASAMS с американским подразделением Raytheon и норвежской Kongsberg Gruppen.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт норвежского правительства.

"Нам необходимо укреплять и в дальнейшем расширять противовоздушную оборону, чтобы лучше защищать гражданские и военные объекты от угроз с воздуха. Война в Украине продемонстрировала, насколько важна противовоздушная оборона в войне", - сказал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Он добавил, что соглашение о сотрудничестве с этими компаниями будет заложить основу для дальнейшего развития систем NASAMS в перспективе будущих угроз. Также Норвегия планирует купить ракеты для ПВО и детали к комплексу.

Системы NASAMS в Украине.

NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс, который может выпустить 72 ракеты за 12 секунд. Его применяют для сбития самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 40 км.

Украинские военные получили на вооружение зенитно-ракетный комплекс NASAMS в ноябре 2022 года. За первые пять месяцев зенитчики уничтожили более сотни российских ракет и беспилотников с помощью комплекса.

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НорвегияПВО