Норвегия даст 170 млн долларов на оружие через PURL для Украины

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стерре напомнил, что Украина нуждается в постоянной военной и гражданской поддержке в борьбе против российской агрессии. Именно поэтому сейчас Норвегия и ряд других стран Европы объединить усилия, чтобы профинансировать масштабный пакет помощи для Киева.

"Мы стремимся выделить 2 миллиарда норвежских крон на этот пакет, который координируется НАТО", - сказал он.

При этом Норвегия также выделила 1,5 миллиарда норвежских крон на финансирование еще одного пакета поддержки Украины в рамках инициативы PURL.

"Крайне важно, чтобы европейские страны объединились и продолжали оказывать поддержку, чтобы вместе мы могли финансировать поставки военного оборудования, необходимого Украине, такого как беспилотники, артиллерия и передовые системы противовоздушной обороны", - отметил министр обороны Норвегии Туре Сандвик.

По словам министра, Норвегия профинансировала два пакета и будет настаивать, чтобы другие страны НАТО также сделали свой вклад. Это поможет Украине эффективно защищаться от российской агрессии и обеспечит сохранение безопасности в Европе.

С февраля 2022 года Норвегия предоставила Украине поддержку на более 100 миллиардов крон (почти 9,9 миллиарда долларов). А весной 2025 года парламент страны согласовал дополнительные 50 млрд крон для Украины, что в целом дало 72,5 млрд крон на военную поддержку Киева в этом году.