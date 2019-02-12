У Норвегії заявили про відпрацювання військовими РФ атаки на свій радар

14 лютого 2018 року 11 російських Су-24 симулювали атаку на військовий радар в районі населеного пункту Верде

Генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде заявил, что 14 февраля 2018 года 11 российских Су-24 поднялись с аэродрома в Мончегорске в Мурманской области, долетели до Баренцева моря и симулировали атаку на военный радар в районе населенного пункта Верде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barents Observer.

Выступая перед членами военного общества в Осло, он заявил, что после этого они, не пересекая государственную границу, повернули назад.

По словам Лунде, в прошлом марте рассказывал такую же историю о том, как российские самолеты отрепетировали атаку на радар 24 марта 2017 года. Однако отличие в числе самолетов. Он заявил, что если в 2017 году в подобных маневрах были задействованы, по его оценкам, девять самолетов, то в этот раз - 11.

Кроме того, генерал отметил, что российская риторика в отношении Норвегии стала жестче.

Напомним, подразделение внешней разведки Норвегии заявило, что сигналы глобальной навигационной системы GPS вновь подвергались глушению с российской стороны. Норвежская разведка сообщила, что сигналы GPS подвергались подавлению на приграничных с Россией норвежских областях.