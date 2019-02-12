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У Норвегії заявили про відпрацювання військовими РФ атаки на свій радар

Новини » Надзвичайні події    12.02.2019 - 21:59
У Норвегії заявили про відпрацювання військовими РФ атаки на свій радар
Фото: Хага Лунді (фото з відкритих джерел)

14 лютого 2018 року 11 російських Су-24 симулювали атаку на військовий радар в районі населеного пункту Верде

Генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде заявив, що 14 лютого 2018 року 11 російських Су-24 піднялися з аеродрому в Мончегорске в Мурманської області, долетіли до Баренцева моря і симулювали атаку на військовий радар в районі населеного пункту Верде. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barents Observer.

Виступаючи перед членами військового товариства в Осло, він заявив, що після цього вони, не перетинаючи державний кордон, повернули назад.

За словами Лунде, в минулому березні розповідав таку ж історію про те, як російські літаки відрепетирували атаку на радар 24 березня 2017 року. Проте відмінність у числі літаків. Він заявив, що якщо в 2017 році в подібних маневрах були задіяні, за його оцінками, дев'ять літаків, то в цей раз - 11.

Крім того, генерал зазначив, що російська риторика щодо Норвегії стала жорсткішою.

Нагадаємо, підрозділ зовнішньої розвідки Норвегии заявило, що сигнали глобальної навігаційної системи GPS знову піддавалися глушению з російської сторони. Норвезька розвідка повідомила, що сигнали GPS піддавалися придушення на прикордонних з Росією норвезьких областях.

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