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В Норвегии троих вакцинированных AstraZeneca медиков госпитализировали с тромбами

Новина українською → Норвегия, Суббота 13 марта 2021 18:13
В Норвегии троих вакцинированных AstraZeneca медиков госпитализировали с тромбами Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Троих медиков в Норвегии госпитализировали с тромбами. Они были вакцинированы против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.

Об этом информирует газета Aftenposten.

"Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьезных случаях образования тромбов у трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре", - отметил Норвежский институт здравоохранения.

Напомним, в Хорватии умерла женщина, которая получила прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca. Это первый смертельный случай, который может быть связан с последствиями применения препарата британо-шведской компании.

Как писало РБК-Украина, вчера ряд стран, среди которых Дания, Италии, Норвегии и Исландии, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

При этом Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

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