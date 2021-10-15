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У Норвегії призначили новий уряд

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Норвегія, П'ятниця 15 жовтня 2021 00:38
У Норвегії призначили новий уряд Фото: у Норвегії призначили новий уряд (pixabay.com)
Автор: Наталья Скороход

Новий лівоцентристський уряд Норвегії формально прийшов до влади 14 жовтня після перемоги на виборах минулого місяця. Його очолив Йонас Гар Стьоре.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Лівоцентристська меншина, яку очолив Стере, перемогла консервативну більшість на виборах 13 вересня і визначатиме політику країни протягом наступних чотирьох років.

Новий уряд заявив, що країна продовжить розвідку нафти та газу в найближчі чотири роки. Новий прем'єр призначив Марті Мьоеса Персена з лейбористів міністром нафти і енергетики. Лідер центристської партії Трюгве Слагсволд Ведума призначений міністром фінансів.

Також двох людей, що вижили після масового розстрілу 2011 року на острові Утоея вперше увійдуть до складу уряду країни. Це Тоньє Бренна, який буде міністром освіти, і Ян Крістіан Вестре - новий міністр промисловості.

Нагадаємо, що Ерна Сульберг подала у відставку після програшу на виборах.

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