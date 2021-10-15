У Норвегії призначили новий уряд

Новий лівоцентристський уряд Норвегії формально прийшов до влади 14 жовтня після перемоги на виборах минулого місяця. Його очолив Йонас Гар Стьоре.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Лівоцентристська меншина, яку очолив Стере, перемогла консервативну більшість на виборах 13 вересня і визначатиме політику країни протягом наступних чотирьох років.

Новий уряд заявив, що країна продовжить розвідку нафти та газу в найближчі чотири роки. Новий прем'єр призначив Марті Мьоеса Персена з лейбористів міністром нафти і енергетики. Лідер центристської партії Трюгве Слагсволд Ведума призначений міністром фінансів.