Нормандську зустріч міністрів пропонували провести 11 листопада. Росія відмовилася

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

За його словами, ще 29 жовтня Москва направила до Києва, Берліна і Парижа своє бачення того, як міг би виглядати проект підсумкового документа нормандської зустрічі, але досі не отримала реакцію. А наприкінці минулого місяця міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан запропонував конкретну дату зустрічі - 11 листопада.

"Я йому сказав, що ми хотіли б отримати реакцію наших колег на пропозиції. Проте днями ми знову отримали спільне послання міністрів закордонних справ Німеччини і Франції, де 11 листопада позначено як мало не безальтернативна дата. Ми направили додаткові аргументи, щоб зайнятися не плануванням заходів для галочки, і перерахували кроки Києва для торпедування мінських домовленостей", - підкреслив Лавров.