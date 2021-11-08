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Нормандську зустріч міністрів пропонували провести 11 листопада. Росія відмовилася

Автор: Юлія Бойко

Франція і Німеччина пропонували провести нормандську зустріч на рівні міністрів 11 листопада. Але російська сторона відмовилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

За його словами, ще 29 жовтня Москва направила до Києва, Берліна і Парижа своє бачення того, як міг би виглядати проект підсумкового документа нормандської зустрічі, але досі не отримала реакцію. А наприкінці минулого місяця міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан запропонував конкретну дату зустрічі - 11 листопада.

"Я йому сказав, що ми хотіли б отримати реакцію наших колег на пропозиції. Проте днями ми знову отримали спільне послання міністрів закордонних справ Німеччини і Франції, де 11 листопада позначено як мало не безальтернативна дата. Ми направили додаткові аргументи, щоб зайнятися не плануванням заходів для галочки, і перерахували кроки Києва для торпедування мінських домовленостей", - підкреслив Лавров.

Нагадаємо, раніше у президента України Володимира Зеленського заявили, що подальша робота нормандського формату за участю України, Франції, Німеччини та Росії під питанням, оскільки зустрічі в даному форматі не проводилися вже рік.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Лавров продовжує уникати зустрічі у нормандському форматі.

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ЛавровНормандський формат