На нормандської зустрічі не будуть прийняті компроміси, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на прес-марафоні повідомив, що під час зустрічі в нормандському форматі не підтримає компромісні рішення, які загрожують настроїв в Україні. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як повідомив президент, для України головним пріоритетом є припинення війни. Незважаючи на це, рішення, які будуть загрожувати українцям, прийняті не будуть.

"Я хотів би вірити в краще, що за столом у нормандському форматі будуть люди, які будуть підтримувати українську позицію. Але ми повинні усвідомлювати, яким би не був тиск. Рішення щодо компромісів, які будуть загрожувати настроям у країні або незалежності України - такі рішення приймати я не збираюся. Що там буде, яка стратегія переговорів, з яким настроєм прийдуть лідери за стіл, на чиєму боці? Я вірю, що на нашій. Але чи вони за Україну, будуть думати про своїх бізнес відносини з РФ - не можу сказати. Я це зрозумію, почую і відповідно до того, що я побачу зможу прийняти рішення", - сказав Зеленський.

Також президент підтвердив, що західні партнери втомилися від питання України.

"Відчувається втома - це правда. Є втома від цього питання. Але все ж ми інша команда, новий президент. І це новий поштовх до того, щоб обговорювати це питання, щоб не було послаблення санкцій. Є тиск на їхні західний бізнес, і я розумію, чому це відбувається. За 5 років стомлення я знаю, що велике. Мені здається, що лідери європейських країн тримаються", - повідомив Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський виступив проти рішення ситуації на Донбасі шляхом воєнного стану. За його словами, пріоритетом залишаються люди, а не території.