Нормандський саміт має досягти угоди про мир з конкретними термінами, - Єрмак

На наступній зустрічі "нормандської четвірки" мають досягти угоди про мир на Донбасі з конкретними термінами. Саміт лідерів України, Росії, Німеччини та Франції може відбутися у найближчі місяці.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив глава Офісу президент Андрій Єрмак.

За його словами, для проведення наступного саміту "нормандської четвірки" треба виконати те, про що договорили в Парижі в грудні 2019 року.

"Вважаю, Україна зробила все для того, щоб - за наявності політичної волі іншої сторони - це було виконано в короткий проміжок часу. Думаю, вже цього року, найближчими місяцями має відбутися зустріч лідерів нормандського формату", - зазначив Єрмак.

Він також додав, що український народ обрав Володимира Зеленського президентом, оскільки зацікавлений у встановленні миру, але на умовах України.

"Тому, якщо нормандська зустріч відбудеться, то це має бути угода з конкретним обрисом цього миру, з конкретними термінами... Якщо зустріч буде підтверджена, він (Зеленський, - ред.) буде домагатися на ній саме таких результатів", - підкреслив Єрмак.

Він припустив, що запит на проведення саміту "нормандської четвірки" може надійти від будь-якої сторони після того, як паризькі домовленості будуть виконані.

Для проведення наступного саміту необхідно повністю припинити вогонь на Донбасі, провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", розвести війська в нових зонах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на саміт лідерів Євросоюзу 19 червня винесли розгляд реалізації мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Також повідомлялося, що зустріч радників "нормандської четвірки" планується в найближчі тижні.