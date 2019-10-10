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Без нормандського формату РФ не погодиться на обмін полоненими - Зеленський

Новини » Політика    10.10.2019 - 11:52
Без нормандського формату РФ не погодиться на обмін полоненими - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За його словами, існує декілька списків на обмін полоненими

Без Нормандського формату Росія не погодиться на обмін полоненими. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, існує декілька списків на обмін полоненими.

"Існує у нас поки два списки обміну. Вони так і діляться, люди кримчани, вони знаходяться в списку людей, про яких ми повинні говорити в принципі тільки з РФ. Від бойовиків це питання не залежить зовсім. Інший список - люди, які на території "ЛНР" і "ДНР". Цей список теж є. Третій - це люди, які не мають підтвердження з боку "ЛНР" і "ДНР", що ці люди у них є. По перших двох треках ми готові хоч завтра. Скажу, що РФ декларує нам, що без Нормандського формату ми не дійдемо до цього питання"

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що на нормандської зустрічі буде підіймати питання Криму. За його словами, зараз не існує іншого треку, де обговорюється питання Криму.

Також він повідомив, що під час зустрічі у нормандському форматі обговорять питання амністії на Донбасі. За його словами, потрібно обговорити, яким чином має відбуватися амністія і кого вона повинна стосуватися.

Крім цього, Зеленський заявив, що не боїться Майдану. Він сказав, що кровопролиття не буде, якщо люди захочуть, щоб він не був президентом.

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