RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Нормандський формат - не місце для обговорення "Північного потоку-2", - Путін

Автор: Наталья Скороход

Нормандський формат - не місце для обговорення "Північного потоку-2" та інших енергетичних питань. Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін у відповідь на відповідну пропозицію президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Путіна News24 Russia.

Путін вважає, що нормандський формат є політичним майданчиком і обговорювати на ньому комерційні проекти, такі як "Північний потік-2", неможливо.

"Нормандський формат або інші подібні формати - це політичні майданчики для обговорення ситуації в Україні. Це не має нічого спільного з такими комерційними проектами як "Північний потік"," Північний потік-2" або транзит газу через Україну", - заявив Путін.

Нагадаємо, що Зеленський запропонував обговорити будівництво "Північного потоку-2" в рамках норманського формату. Про це він заявив на зустрічі з Меркель. Канцлер Німеччини позитивно відреагувала на цю пропозицію.

Раніше повідомлялося, що Путін написав величезну статтю про Україну. У ній він назвав нашу країну "дітищем радянської епохи".

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2