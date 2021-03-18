Нормандські радники провели нову зустріч. Україна закликала повернутися до режиму "тиші"

У четвер, 18 березня, відбулося чергове засідання політичних радників у нормандському форматі . Представники України, Німеччини, Франції та Росії обговорювали ситуацію на Донбасі.

Про це повідомив Офіс президента .

Представник України на переговорах, глава Офісу президента Андрій Єрмак запропонував ухвалити спільну заяву щодо повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі.

"Україна як ніхто зацікавлена у поверненні до режиму тиші, оскільки через його порушення гинуть саме українські військові та цивільні громадяни на українській землі", - заявив він.

Українська сторона також запропонувала негайно скликати на 19 березня засідання групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи. На засіданні хочуть отримати конкретні підтвердження готовності сторін щодо забезпечення режиму "тиші".