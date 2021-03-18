Нормандські радники провели нову зустріч. Україна закликала повернутися до режиму "тиші"

У четвер, 18 березня, відбулося чергове засідання політичних радників у нормандському форматі. Представники України, Німеччини, Франції та Росії обговорювали ситуацію на Донбасі.
Про це повідомив Офіс президента.
Представник України на переговорах, глава Офісу президента Андрій Єрмак запропонував ухвалити спільну заяву щодо повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі.
"Україна як ніхто зацікавлена у поверненні до режиму тиші, оскільки через його порушення гинуть саме українські військові та цивільні громадяни на українській землі", - заявив він.
Українська сторона також запропонувала негайно скликати на 19 березня засідання групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи. На засіданні хочуть отримати конкретні підтвердження готовності сторін щодо забезпечення режиму "тиші".
Нагадаємо, сьогодні проросійські бойовики вчергове порушили перемир'я на Донбасі. В результаті обстрілу з боку окупантів отримав смертельне поранення український військовий.
Крім того, спостерігачі ОБСЄ зафіксували, що бойовики відновлюють військову присутність на ділянці розведення сил на Донбасі. Окупанти розмістили міни поблизу Золотого.