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Нормандська зустріч радників почалася в Москві. Без участі України

Автор: Сергей Новиков

У Москві (Російська Федерація) почалася зустріч по Донбасу на рівні політичних радників лідерів "нормандської четвірки". Зустріч проходить в усіченому складі, оскільки на неї не запрошували переговірника від України, голову Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "РИА Новости".

Повідомляється, що в ці хвилини заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак проводить переговори "щодо внутрішньоукраїнського врегулювання" із зовнішньополітичними радниками лідерів Німеччини і Франції - Єнсом Плетнером і Еммануелем Бонном відповідно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на 6 січня планувалася зустріч політичних радників лідерів Росії, Німеччини та Франції, які будуть обговорювати врегулювання на Донбасі.

До цього із західними колегами розмовляв Єрмак. За його словами, вони домовилися продовжувати координацію в контексті загрози вторгнення Росії в Україну.

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ДонбасНормандський формат