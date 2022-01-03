Обговорять Україну. Радник канцлера Німеччини зустрінеться з представниками РФ та Франції

На цьому тижні планується зустріч радника канцлера Німеччини із колегами з Росії та Франції. Вони обговорять Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника уряду Німеччини Штеффена Хебештрайта у відповіді на запитання кореспондента ТАСС.

Втім, конкретної дати він поки що не називає.

"Радник канцлера ФРН Йєнс Плетнер цього тижня зустрінеться з російським та французьким колегою", - сказав Хебештрайт.

Він також прокоментував ймовірність зустрічі канцлера ФРН Олафа Шольца і президента РФ Володимира Путіна та підкреслив, що про "контакти на найвищому рівні сказати поки що нічого не можна".

"Про можливі зустрічі канцлера ми повідомляємо вчасно, поки що сказати на цю тему нічого", - зазначив Хебештрайт.

Представника уряду Німеччини також прокоментував питання щодо контактів у "нормандському форматі".

"Німеччина та Франція дали зрозуміти, що пропозиція (про контакти - ред.) актуальна досі", - додав Хебештрайт.