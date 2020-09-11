Нормандська зустріч: радники домовилися про продовження перемир'я на Донбасі

Переговори політичних радників нормандської четвірки у Берліні тривають вже понад сім годин. Режим "тиші" на Донбасі буде продовжений.

Про це РБК-Україна повідомило джерело, знайоме з ходом переговорів.

За даними співрозмовника видання, жодних змін у перемир'ї на Донбасі не буде.

"Точно режим "тиші" буде продовжений. Ніяких радикальних змін не буде, попри провокації", - повідомило джерело

Він також спростував заяви прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, про те, що порядок денний зустрічі був нав'язаний російською стороною.

"Порядок денний був узгоджений Францією, Німеччиною та Україною", - підкреслив співрозмовник.

Нагадаємо, сьогодні у Берліні проходить зустріч радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Ця зустріч має відкрити шлях до нового саміту лідерів "нормандської четвірки" щодо ситуації на Донбасі.

Раніше представник української делегації та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак називав основні теми сьогоднішніх переговорів у Берліні.