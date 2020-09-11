Єрмак назвав теми зустрічі радників "нормандської четвірки"

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, про що сьогодні у Берліні будуть говорити політичні радники "нормандської четвірки". Головною темою буде підготовка до майбутньої зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

Про це повідомляє "Укрінформ".

За словами Єрмака, планується обговорити питання режиму припинення вогню на Донбасі, який тривав понад 40 днів.

"Ми будемо робити все необхідне, щоб його підтримувати, щоб не дати його зірвати. Нам дуже важливо залучити до цього процесу всіх учасників нормандського формату", - заявив він журналістам у Берліні.

Радники "нормандської четвірки" також обговорять досягнуті Тристоронньою контактною групою домовленості щодо розведення сил та засобів, розмінування та створення нових пунктів пропуску.

Крім того, українська делегація планує порушити питання відновлення процесу обміну полоненими. Єрмак сподівається, що сьогодні вдасться досягнути "серйозного просування" у цьому питанні.

"Українська сторона налаштована на результат, на те, щоб інтереси держави були досягнуті. Сподіваємося, що будемо мати певні результати сьогоднішньої бесіди", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні у Берліні має відбутися зустріч політичних радників "нормандської четвірки". Ця зустріч має наблизити саміт лідерів у нормандському форматі, про який було домовлено минулого року в Парижі.

Українська делегація вже прибула в Берлін, її очолив віце-прем'єр Олексій Резніков.

У Берлін також вже прибув Дмитро Козак, заступник голови адміністрації президента Росії.