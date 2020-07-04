Нормандська зустріч: в Росії заявили про наближення узгодження заходів щодо перемир'я на Донбасі

У Берліні завершилися переговори радників лідерів "нормандської четвірки", які тривали близько 10 годин. Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак назвав розмову складною і грунтовною.

Про це повідомляє ТАСС.

У берлінських переговорах брали участь: з української сторони глава Офісу президента України Андрій Єрмак і віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков, з французької - зовнішньополітичний радник президента Франції Еммануель Бонн, з російської - заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак і з німецької - помічник із зовнішньополітичних питань канцлера ФРНЯн Хеккер .

За словами Козака, вдалося наблизитися у питанні комплексу додаткових заходів щодо припинення бойових дій на Донбасі.

У той же час Козак заявив, що говорити про прорив на переговорах по Україні навряд чи можливо.

"До проведення саміту" нормандської четвірки "потрібно реалізувати рішення зустрічі в Парижі. Домовитися з питання особливого статусу Донбасу в Берліні не вдалося через позицію Києва", - заявив він.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Spiegel писало, що Москва на зустрічі політичних радників вимагатиме від України до 6 липня представити законопроект про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції.

Як раніше заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, окупований Донбас може отримати особливий статус, але без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення.