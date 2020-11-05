Нормандська четвірка зможе внести свої пропозиції в мирний план по Донбасу

Лідери "нормандської четвірки" зможуть внести свої пропозиції в мирний план по Донбасу. Їх зауваження і пропозиції будуть внесені в документ.

Про це заявив РБК-Україна голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук.

"Ми приймемо спільний план, а вони (нормандська четвірка, - ред.) можуть запропонувати до цього плану якісь зміни, пропозиції. Ми зобов'язаний будемо їх внести. Спільний план буде розширено, уточнений", - заявив він.

При цьому Кравчук зазначив, що він не знає ознайомлений з планом президент України Володимир Зеленський. Однак він вважає, що президент вже докладно працює над усіма напрацюваннями.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що зустріч в нормандському форматі реально провести в найближчі два місяці. Він зазначив, що зустріч не вплинуть на нові ініціативи сторін щодо врегулювання на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Москві невідомо про підготовку зустрічі в нормандському форматі.

Зазначимо, згідно з поданою до Тристоронньої контактній групі планом, Україна пропонує демілітаризувати Донбас для проведення там виборів у 2021 році.