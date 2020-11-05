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Нормандський саміт реально провести в листопаді-грудні, - Резніков

Київ, Четвер 05 листопада 2020 14:56
Нормандський саміт реально провести в листопаді-грудні, - Резніков
Фото: Олексій Резніков (mtot.gov.ua)
Автор: Владислав Красінський

Саміт лідерів "нормандської четвірки" реально провести в найближчі два місяці. На його терміни не впливають нові ініціативи сторін по врегулюванню на Донбасі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, український план дій з мирного врегулювання не заважає цього року все-таки провести в Берліні саміт лідерів нормандського формату

"Щоб вони могли звірити годинники і обговорити, що виконано з часів Парижа, а що ні й чому. Ми вважаємо, що провести саміт реально в листопаді-грудні", - зазначив Рєзніков.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Москві невідомо про підготовку зустрічі в нормандському форматі.

"Нам поки нічого про це не відомо, про яку "нормандську четвірку" йде мова. Як ви знаєте, нормандський формат розділений на кілька рівнів, підрівнів. Зустрічаються міністри, контактують і радники. Що мають на увазі в даному випадку представники України, мені незрозуміло", - заявив він.

До цього голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що Київ продовжує працювати над підготовкою такого саміту.

Зазначимо, згідно з поданим до Тристоронньої контактної групи планом, Україна пропонує демілітаризувати Донбас для проведення там виборів у 2021 році.

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Новини України Політика ДонбасАлексей РезниковНормандський формат

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