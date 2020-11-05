ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Нормандська четвірка зможе внести свої пропозиції в мирний план по Донбасу

Київ, Четвер 05 листопада 2020 21:45
Нормандська четвірка зможе внести свої пропозиції в мирний план по Донбасу
Фото: Леонід Кравчук (facebook.com/Леонід Кравчук)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Лера Полищук

Лідери "нормандської четвірки" зможуть внести свої пропозиції в мирний план по Донбасу. Їх зауваження і пропозиції будуть внесені в документ.

Про це заявив РБК-Україна голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук.

"Ми приймемо спільний план, а вони (нормандська четвірка, - ред.) можуть запропонувати до цього плану якісь зміни, пропозиції. Ми зобов'язаний будемо їх внести. Спільний план буде розширено, уточнений", - заявив він.

При цьому Кравчук зазначив, що він не знає ознайомлений з планом президент України Володимир Зеленський. Однак він вважає, що президент вже докладно працює над усіма напрацюваннями.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що зустріч в нормандському форматі реально провести в найближчі два місяці. Він зазначив, що зустріч не вплинуть на нові ініціативи сторін щодо врегулювання на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Москві невідомо про підготовку зустрічі в нормандському форматі.

Зазначимо, згідно з поданою до Тристоронньої контактній групі планом, Україна пропонує демілітаризувати Донбас для проведення там виборів у 2021 році.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика КравчукНормандська четвіркаДонбас

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся