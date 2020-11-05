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Нормандская четверка сможет внести свои предложения в мирный план по Донбассу

Киев, Четверг 05 ноября 2020 21:45
Нормандская четверка сможет внести свои предложения в мирный план по Донбассу
Фото: Леонид Кравчук (facebook.com/Леонід Кравчук)
Автор: Марианна Присяжнюк, Лера Полищук

Лидеры "нормандской четверки" смогут внести свои предложения в мирный план по Донбассу. Их замечания и предложения будут внесены в документ.

Об этом заявил РБК-Украина глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Мы примем совместный план, а они (нормандская четверка, - ред.) могут предложить к этому плану какие-то изменения, предложения. Мы обязан будем их внести. Совместный план будет расширен, уточнен", - заявил он.

При этом Кравчук отметил, что он не знает ознакомлен ли с планом президент Украины Владимир Зеленский. Однако он считает, что президент уже подробно работает над всеми наработками.

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что встречу в нормандском формате реально провести в ближайшие два месяца. Он отметил, что встреча не повлияют на новые инициативы сторон по урегулированию на Донбассе.

Ранее сообщалось, что замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москве неизвестно о подготовке встречи в нормандском формате.

Отметим, согласно представленному в Трехсторонней контактной группе плану, Украина предлагает демилитаризировать Донбасс для проведения там выборов в 2021 году.

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Новости Украины Политика КравчукНормандская четверкаДонбасс

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