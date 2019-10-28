Без нормальної моделі ринку землі неможливо досягти 7% економічного зростання, - Мушак

Без нормальної моделі ринку землі неможливо досягти 7% економічного зростання на рік. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак, коментуючи зміни до реформи у варіанті уряду.

"Уряд зайняв свою позицію, оскільки він відповідає за економіку, наповнення бюджету, щоб всі соціальні зобов'язання держави виконувалися і щоб було економічне зростання. 7% економічного зростання на рік без нормальної моделі ринку землі неможливо досягти. Але, дійсно, уряд пом'якшив свою позицію", - розповів радник прем'єра.

Відповідаючи на питання про те, що модель з обмеженням ринку землі по площі угідь і продажу іноземцям пропонував ще уряд Володимира Гройсмана, Мушак підкреслив, що Гройсман робив соцопитування щодо реформи, яку люди готові підтримати, а потім під цей результат підводив свою модель ринку.

"Мені здається, що треба йти навпаки - спочатку вирішувати, що краще для держави, а потім - все інше", - вважає радник Гончарука.

Нагадаємо, за словами Мушака, у випадку моделі земельної реформи, коли немає нових гравців, ціна землі зменшується на 10%.