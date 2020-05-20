Нормандська зустріч відбудеться після спаду захворюваності COVID-19, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що нормандська зустріч відбудеться після спаду захворюваності COVID-19. Президент заявив, що це обговорили з Німеччиною, Францією

Про це він заявив на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський вважає, що з російським президентом Володимиром Путіним потрібно домовлятись.

"Ми не відпускаємо в вільний простір питання повернення наших людей, питання повернення наших територій. В цих умовах зараз складно. Але і з Німеччиною, і з Францією, з усіма ми говорили. Всі підтримують, що одразу після спаду COVID-19 у нас повинна бути зустріч в нормандському форматі. Що стосується президента Росії. Ми нічого з цим не зробимо, ми повинні з ними говорити, повинні домовлятись", - заявив він.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустріч в нормандському форматі планувалося на квітень, однак вона не відбудеться через дії Києва.

РБК-Україна писало, що на останніх переговорах контактної групи українська сторона наголосила на необхідності виконання домовленостей "нормандської четвірки" для проведення наступної зустрічі в Берліні найближчим часом.