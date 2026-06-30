Номер телефона больше не понадобится: WhatsApp запускает важное изменение

Meta анонсировала запуск уникальных имен пользователей (usernames) в WhatsApp. Функция позволит общаться в мессенджере без необходимости делиться личным номером телефона.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Meta.
Несмотря на то, что сама возможность скрывать номера заработает через несколько месяцев, WhatsApp открывает раннее бронирование никнеймов уже на этой неделе. Цель - чтобы три миллиарда пользователей успели выбрать желаемые варианты.
Система бронирования уникальных имён развертывается глобально. Пользователи получат официальное уведомление от приложения, как только эта возможность станет доступна в их стране.
Чтобы закрепить за собой имя, необходимо выполнить следующие шаги:
Пользователи могут придумать свой никнейм или воспользоваться встроенным в приложение генератором имен.
Для организаций, представителей малого бизнеса и авторов контента предусмотрена упрощенная процедура: WhatsApp позволит автоматически импортировать и зарезервировать те же названия и имена, которые они уже используют в Facebook или Instagram.
После полноценного запуска функции при отправке первого сообщения номер телефона пользователя больше не отображается другим людям или компаниям.
Для того чтобы связаться с вами, новому контакту необходимо будет знать ваше точное имя пользователя.
Для дополнительной защиты от спама разработчики внедряют специальный секретный ключ:
Он необязательный, но его активация закроет возможность отправлять вам сообщения без знания этого кода .
На этапе бронирования в качестве ключа можно установить четырехзначное число.
Впоследствии, когда функция usernames заработает полноценно, эту защиту обновят до более сложного кода, состоящего из цифр и букв.
Аналитики отмечают, что таким методом WhatsApp повторяет опыт мессенджера Signal, ориентированного на повышенную безопасность, полностью скрывающего номера телефонов своих пользователей в 2024 году.