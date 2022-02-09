Туман і сніг паралізували роботу портів в Одесі та Маріуполі

Ускладнені погодні умови паралізували роботу морських портів у двох областях України. Через сніг і туман в портах Одеси, Чорноморська і Маріуполя довелося обмежити вантажні операції з зерном.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Адміністрації морських портів України .

"За інформацією диспетчерської служби, на 08:00 09.02.22: порти працюють без обмежень, за винятком портів Одеса, Чорноморськ і Маріуполь, в яких обмежені вантажні операції з зерном (сніг, туман)", - йдеться в повідомленні прес-служби.

При цьому в АМПУ додали, що прохід через гирло "Бистре" також закритий через сильний вітер. Водночас Бузько-Дніпровсько-Лиманський канал та Херсонський морський канал відкриті.