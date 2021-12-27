Без нічних клубів і алкоголю: у Франції посилили карантин на свята

У новорічну ніч Нічні клуби залишаться закритими, проте французи і гості країни зможуть вільно пересуватися по містах.

"На даному етапі наше бажання пропорційно адаптувати нашу систему змушує нас сьогодні виключити будь - яку міру комендантської години", - заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

Крім того, в новорічні свята буде заборонено їсти в громадському транспорті, включаючи міжміський транспорт, а також в кінотеатрах, театрах і спортивних залах.

При цьому розпивати напої можна буде в барах тільки при наявності сидячих місць в закладі.

Нові обмеження набудуть чинності в понеділок, 3 січня, і діятимуть щонайменше три тижні.