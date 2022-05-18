Україну знову накриють заморозки: де і коли їх очікувати
В Україні вночі 19 травня синоптики прогнозують заморозки у низці регіонів. Погода погіршиться переважно в західних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Список областей:
За даними синоптиків, у вказаних областях вночі на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3 градусів (I рівень небезпечності, жовтий).
- Житомирська,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Чернівецька,
- Волинська,
- Львівська,
- Івано-Франківська.
Разом з тим, в Укргідрометцентрі попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 18-20 травня в ряді регіонів, а саме у північних, більшості західних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській та Одеській областях.
Нагадаємо, сьогодні в Україну прийшло суттєве похолодання. Періодичні дощі пройдуть повсюди, окрім заходу, місцями шкали.
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