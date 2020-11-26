Нічні заморозки та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

У четвер, 26 листопада, погода на переважній території України буде похмурою, однак без опадів. Температура повітря в день в регіонах буде від +1 до +9, а вночі в деяких областях вона опуститься нижче нуля.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні в Україні опадів не передбачають. У всіх західник, північних, деяких центральних областях, а також в Криму очікується мінлива хмарність, а на всій іншій території країни погода буде похмурою.

У західних областях температура повітря вдень буде від +3 до +9 тепла, а вночі від -5 до -1 градуса.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде коливатись від +3 до +8, а вночі вона буде в межах -3 +4.

У східних та південних областях температура повітря вдень становитиме від +1 до +9, а вночі стовпчики термометрів покажуть -3 +5.

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні спостерігатиметься мінлива хмарність. Температура повітря вдень буде від +5 до +7, а вночі від +1 до +4 градусів.

Нагадаємо, найближчими днями погода в деяких областях прогріється до +12 градусів тепла.

Також РБК-Україна писало, що синоптики змінили прогноз погоди на зиму в Україні.