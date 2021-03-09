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На заході оголосили жовтий рівень небезпеки через відлигу: можливі затоплення

Новость на русском → Волинська область, Вівторок 09 березня 2021 09:31
На заході оголосили жовтий рівень небезпеки через відлигу: можливі затоплення Фото: рівень води (pixabay)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні 9 березня на річках басейну Прип'яті очікується підйом рівнів води. У зв'язку з цим у Волинській області можливі підтоплення сільськогосподарських ділянок, дворів та будинків.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, очікується підвищення рівня води на 0,2-0,7 метра.

"Можливе досягнення відміток затоплення присадибних ділянок (двір, господарських споруд) і сільгоспугiдь в прирічкових населених пунктах Ратнiвського, Старовижiвського, Любешiвського, Маневицького районiв Волинської областi (рівень небезпеки жовтий)", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 8 березня на річках Свиж і Західний Буг очікувався підйом рівня води, що могло призвести до підтоплень.

Також повідомлялося, що підвищення рівня води очікувалося в річці Вишня. У зв'язку з цим очікується підтоплення територій у Львівській області.

Відзначимо, сьогодні в Україні очікується сонячна погода. Місцями потеплішає до +6, але на більшій частині країни буде холодно. У Києві очікується 0-2 градуси.

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