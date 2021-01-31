Нічні морози, а вдень до +14: лютий почнеться температурними гойдалками

Погода в Україні в лютому очікується з морозами і снігом вночі, а вдень місцями до +14 вже на початку місяця. Найтепліше буде на півдні та заході країни.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
У понеділок, 1 лютого, по всій країні очікується сніг, місцями з дощем. Вночі температура опуститься до -8. Вдень же на південному сході повітря прогріється до +9 (зокрема, в Херсоні та Запоріжжі), в Криму +14.
У Києві завтра очікується сніг, вдень до -4 морозу, вночі до -8.
Вівторок в Україні буде сонячним, дощі очікуються лише на сході. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -10, вдень очікується до +7 на півдні, і +12 в Криму.
У Києві 2 лютого без опадів, вдень до -4, вночі до -14.
Похмурою і з дощем на заході очікується погода в Україні 3 лютого. Вночі температура опуститься до -5, а вдень очікується до +9, у Криму до +13.
У Києві хмарно, мокрий сніг і +3 вдень, вночі до -5.
У четвер в Україні очікуються дощі, місцями зі снігом. Максимальна денна температура повітря складе +13 в Криму і +9 в Херсоні. Вночі температура опуститься до -2.
У Києві 4 лютого очікується мокрий сніг і +3 вдень, вночі до -2.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Україну насувається новий сніжний циклон. Погодні умови 1 лютого можуть призвести до відключення світла в окремих населених пунктах.