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Мешканців деяких районів Харкова просять бути вкрай обережними: у чому річ

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Харків, Середа 31 серпня 2022 09:05
Мешканців деяких районів Харкова просять бути вкрай обережними: у чому річ Фото: окупанти в черговий раз обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вночі 31 серпня завдали удару по Харкову. Після обстрілу деякі касетні боєприпаси не розірвалися, тому мешканців міста просять бути обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Ігоря Терехова в Telegram.

"По вчорашньому прильоту в Київському районі уточнена інформація. Постраждав житловий будинок і одна офісна будівля. За відомостями ДСНС - двоє поранених", - написав він.

Мер закликав жителів Новобаварського і Холодногірського районів бути вкрай обережними.

"Після вчорашнього обстрілу міста там багато нерозірваних касет від боєприпасів. Не наближайтеся до незнайомих предметів", - зазначив Терехов.

Нагадаємо, вночі російські війська завдали удару по центру Харкова. Ворожі снаряди влучили в житловий будинок.

Також вчора вранці росіяни в черговий раз обстріляли центральну частину Харкова. Всього зафіксовано дев'ять прильотів. В результаті удару загинули дві людини, ще 11 отримали поранення.

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