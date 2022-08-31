Мешканців деяких районів Харкова просять бути вкрай обережними: у чому річ

Російські війська вночі 31 серпня завдали удару по Харкову. Після обстрілу деякі касетні боєприпаси не розірвалися, тому мешканців міста просять бути обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Ігоря Терехова в Telegram .

"Після вчорашнього обстрілу міста там багато нерозірваних касет від боєприпасів. Не наближайтеся до незнайомих предметів", - зазначив Терехов.

Мер закликав жителів Новобаварського і Холодногірського районів бути вкрай обережними.

"По вчорашньому прильоту в Київському районі уточнена інформація. Постраждав житловий будинок і одна офісна будівля. За відомостями ДСНС - двоє поранених", - написав він.

Нагадаємо, вночі російські війська завдали удару по центру Харкова. Ворожі снаряди влучили в житловий будинок.

Також вчора вранці росіяни в черговий раз обстріляли центральну частину Харкова. Всього зафіксовано дев'ять прильотів. В результаті удару загинули дві людини, ще 11 отримали поранення.

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