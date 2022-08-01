Нічний обстріл Дніпропетровської області: пошкоджені будинки і підприємства, є поранені
Вночі окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області - Нікопольський і Криворізький. У Марганці та Червоногригорівській громаді зафіксовано понад 60 прильотів з "Градів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
В результаті обстрілу поранено дві жінки, одна з них госпіталізована у важкому стані. У Марганці пошкоджено вісім приватних будинків. В одному з них перебувало шестеро дітей, всіх вдалося евакуювати.
Також обстрілом зачепило кафе і швейне виробництво, Марганець частково без світла.
У Червоногригорівській громаді пошкоджено три десятки приватних будинків та авто місцевих жителів. Також зачеплена лінія електропередач, в результаті кілька вулиць смт без електрики.
У Криворізькому районі ворог вдарив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді, але обійшлося без жертв і руйнувань.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що раніше російські військові випустили по Нікополю та Червоногригорівській громаді близько 80 снарядів.
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