Нічний мороз і дощ зі снігом: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 24 грудня, на всій території України, окрім східних регіонів, очікуються опади. Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +9 градусів, однак вночі на сході вдарять морози.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні у всіх західних та південних областях буде йти дощ. Температура повітря вдень там буде становити від +2 до +9 тепла, а вночі від -3 до +4.

У центральних та північних регіонах очікується мокрий сніг. Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +4, а вночі від -4 до +2.

На сході буде спостерігатися суха та похмура погода. Температура повітря вдень буде в межах -1 +2, однак вночі стовпчики термометрів опустяться до -7 -2 градусів.

Прогноз у Києві

Київ та область сьогодні вкриє мокрий сніг. Температура повітря вдень становитиме від 0 до +3, а вночі від -3 до +1.

Нагадаємо, у четвер на переважній території України очікується ожеледиця. Через це можливі порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Крім того, в Україні протягом тижня очікуються опади у вигляді дощів та снігу. До середини тижня прогнозують потепління, ближче до кінця - знову похолодання.

Також РБК-Україна писало, що напередодні у результаті негоди у Києві правоохоронці зафіксували понад 160 дорожньо-транспортних пригод.