Лише за ніч Миколаїв обстріляли чотири рази: відео наслідків

В ніч на четвер, 4 серпня, Миколаїв був обстріляний фактично 4 рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Олександра Сєнкевича.

"Під ракетні удари потрапили два райони міста. Лише у центрі Миколаєва пошкоджено понад 10 приватних будинків, три багатоповерхівки та офісна будівля", - розповів він.

За словами очільника міста, в цих будівлях вибиті вікна, двері, побитий дах та пошкоджене майно.

"В одному з дворів потрібно зносити аварійну арку, яку значно пошкодило під час обстрілу", - додав Сєнкевич.