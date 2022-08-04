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Лише за ніч Миколаїв обстріляли чотири рази: відео наслідків

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Миколаїв, Четвер 04 серпня 2022 17:39
Лише за ніч Миколаїв обстріляли чотири рази: відео наслідків Фото: наслідки обстрілу Миколаєва 4 серпня (скриншот із відео)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на четвер, 4 серпня, Миколаїв був обстріляний фактично 4 рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Олександра Сєнкевича.

"Під ракетні удари потрапили два райони міста. Лише у центрі Миколаєва пошкоджено понад 10 приватних будинків, три багатоповерхівки та офісна будівля", - розповів він.

За словами очільника міста, в цих будівлях вибиті вікна, двері, побитий дах та пошкоджене майно.

"В одному з дворів потрібно зносити аварійну арку, яку значно пошкодило під час обстрілу", - додав Сєнкевич.

Як повідомлялося, близько четвертої ранку в Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Під обстріл потрапили два райони міста.

Також внаслідок ранкових обстрілів Миколаєва у середу, 3 серпня, зруйновано супермаркет, пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення аптеки та кількох магазинів.

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