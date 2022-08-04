Только за ночь Николаев обстреляли четыре раза: видео последствий
В ночь на четверг, 4 августа, Николаев был обстрелян фактически четыре раза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Александра Сенкевича.
"Под ракетные удары попали два района города. Только в центре Николаева повреждены более 10 частных домов, три многоэтажки и офисное здание", - рассказал он.
По словам главы города, в этих зданиях выбиты окна, двери, разбита крыша и повреждено имущество.
"В одном из дворов нужно сносить аварийную арку, значительно поврежденную во время обстрела", - добавил Сенкевич.
Как сообщалось, около четырех утра в Николаеве прогремели мощные взрывы. Под обстрелы попали два района города.
Также в результате утренних обстрелов Николаева в среду, 3 августа, разрушен супермаркет, повреждены многоэтажные дома, помещения аптеки и нескольких магазинов.
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