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"Ніч Гаврилова": у Грузії люди збираються на акцію протесту

Новини » Надзвичайні події     21.06.2020 - 00:02
"Ніч Гаврилова": у Грузії люди збираються на акцію протесту
Фото: протести у Грузії (twitter.com/shaunwalker7)

Акцію влаштували активісти молодіжного руху в Тбілісі, слоган - "Разом проти окупації"

У Тбілісі (Грузія) люди зібралися на акцію протесту з нагоди річниці так званої "Ночі Гаврилова". Тоді на проспекті Руставелі під час сутичок з поліцією постраждали близько 300 мітингувальників.

Про це повідомляє News Tbilisi.

Акція отримала таку назву через ім'я депутата російської Держдуми Сергія Гаврилова. Проти його приїзду до Грузії на вулиці з протестом рік тому, 20 червня, вийшли тисячі людей.

Нинішня акція організована активістами молодіжного руху Тбілісі, її гасло - "Разом проти окупації".

"Рівно рік тому влада "Грузинської мрії" (правляча партія Грузії, - ред.) впустила російських депутатів у парламент і поступилася крісло голови парламенту країни комуністу Гаврилову, порушнику закону про окупацію", - цитують грузинські заяву організаторів протесту.

Організатори заявили, що в ніч з 20 на 21 червня на проспекті Руставелі плануються виступи громадян, постраждалих під час минулорічних подій. Також будуть виступати музиканти.

"Проспект Руставелі закритий для руху... Для забезпечення дистанції між людьми активісти наклеїли на дорозі стікери із зображенням президента Росії Володимира Путіна", - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що також до учасників мітингу приєдналися представники опозиції.

Грузинський телеканал "Руставі-2" нагадав, що рік тому під час протестів у Тбілісі 275 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед них близько 80 правоохоронців і 40 журналістів. Тільки троє з протестуючих отримали статус потерпілих. Тепер троє журналістів продовжують суперечку вже в Страсбурзькому суді.

Пізніше статус постраждалих отримали лише 8 громадян і 68 поліцейських. Винними у протестах визнали 13 громадян і жодного зі співробітників правоохоронних органів.

Нагадаємо, у Білорусі відбулися протести у відповідь на затримання активістів та політиків під час президентської виборчої кампанії: на мітингах затримано більше 100 осіб.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України протестГрузіяТбилиси
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