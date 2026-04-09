No Man's Sky бесплатно обновили: в игре появились битвы животных в стиле покемонов

Hello Games превратили приручение животных в сложную систему воспитания бойцов. В новом апдейте геймеры могут не просто качать уровень своего зверя, но и буквально вмешиваться в его генетический код.
За участие в пошаговых битвах на столах Holo-Arena существа получают опыт. Это позволяет им не только становиться сильнее, но и трансформироваться.
Прокачка должна быть взвешенной, поскольку каждое существо принадлежит к одному из восьми типов (стихий). Например, огненные типы имеют преимущество над ледяными, однако уязвимы к радиации. Понимание этих связей позволяет игрокам стратегически подбирать мутации для противодействия конкретным врагам.
С ростом уровня и репутации геймер получает приглашение к сражениям с более сильными соперниками, где выживание зависит от того, насколько качественно вы проработали генетический код отряда.
Проверить доступность обновления Xeno Arena можно в меню игрового клиента.