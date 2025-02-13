Костюк в матче с головокружительным сюжетом отдала сопернице путевку в полуфинал турнира в Катаре

Первая ракетка Украины Марта Костюк впервые за пять месяцев играла в четвертьфинале турнира WTA. За путевку в следующий круг она спорила с американкой Амандой Анисимовой.

WTA 1000, Доха, одиночный разряд, четвертьфинал

Марта Костюк - Аманда Анисимова - 6:4, 5:7, 4:6

Украинка сейчас занимает в рейтинге WTA 21-ю строчку, её соперница - 41-ю. Ранее они встречались дважды и в обоих случаях побеждала наша теннисистка. Последний раз - на старте Australian Open-2023. Тогда украинка без особых проблем взяла матч в двух сетах.

Анисимова не очень уверенно выступала в начале текущего года. В частности на Открытом чемпионате Австралии сошла уже во втором круге. Но в Катаре американка выглядит очень уверенно - победы над "нейтральной" белоруской Викторией Азаренко, 10-й в мире испанкой Паулой Бадосой и Лейлой Фернандес из Канады говорят сами за себя. Причем все победы в Дохе американка одержала в двух партиях.

Сказать, что матч Костюк - Анисимова был сложным - не сказать ничего. Это были невероятные качели, настоящий теннисный триллер с головокружительными изменениями сюжета.

В первой партии украинка после успеха в стартовом гейме, отдала сопернице две свои подачи. Поэтому когда счет стал 4:1 в пользу американки, подумалось, что лучше бы Костюк уже не изнурять себя, а делать ставку на второй сет. Но первая отечественная ракетка к этим ментальным посылам прислушиваться не стала и взяла следующие пять геймов подряд. 6:4 - первая партия за Костюк.

Во второй партии украинка вновь отдала инициативу, отпустив соперницу на два пункта (2:4, 3:5). А когда сравняла счет, уже подумалось, что повторится приятный для нас сценарий первого сета. Но нет. Два гейма - на чужой и на своей подаче взяла Анисимова, причем очень легко. Вторая партия за ней - 7:5.

Решающий сет - и снова качели. Костюк отдает свою подачу, но тут же делает брейк. Затем отпускает американку на два очка (2:4) и почти догоняет (3:4). Проигрывает гейм на подаче Анисимовой (3:5). Ведет на своей -- 30:0, однако позволяет сопернице сравнять счет, а затем и выйти на матчбол. Но все же спасает положение -- 4:5. В десятом гейме американка имела на своей подаче два матчбола. Первый украинка отыграла, второй - не смогла. Теннисный триллер длился два с половиной часа.

Костюк остановилась в шаге от повторения личного рекорда на турнирах WTA 1000, который установила выходом в полуфинал Индиан-Уэллса в 2024 году.