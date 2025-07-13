Синнер и Алькарас определили чемпиона "Вимблодона"-2025 в феерическом матче (видео)

Итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас определяют сильнейшего в решающем поединке мужского одиночного разряда на знаменитом турнире "Уимблдон"-2025.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат финального поединка.
Оба теннисиста продемонстрировали феноменальную форму на протяжении всего турнира, уверенно преодолевая своих соперников.
Их игра, полная мощных ударов, невероятных комбинаций и бескомпромиссной борьбы, очаровала болельщиков и экспертов.
Карлос забрал первый сет в финале - 6:4.
Однако во втором итальянец склонил чашу весов на свою сторону, победив с аналогичным счетом.
В третьем сете Синнер одолел соперника с таким же счетом - 6:4.
И имеет все шансы победить испанца, ведя в счете на протяжении четвертого сета.
Синнер и Алькарас уже успели завоевать сердца миллионов фанатов благодаря своему яркому стилю, спортивному характеру и конкуренции, которая уже стала одной из самых интересных в современном теннисе. Каждый их матч - это не просто противостояние, а зрелище, полное драматизма и непредсказуемости.
В 2025 году оба теннисиста демонстрируют выдающиеся результаты: Алькарас выиграл 91% своих матчей, а Синнер - 89%.
Интересно, что Синнер (23 года 331 день) и Алькарас (22 года 69 дней) создали самый молодой финал на "Уимблдоне" по совокупному возрасту участников с 2006 года, когда играли Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.
На пути к финалу Синнер одолел Луку Нарди, Александара Вукича, Педро Мартинеса, Григора Димитрова (отказ), Бена Шелтона и Новака Джоковича. Общее время на корте: 11 часов 45 минут.
Карлос на пути к финалу победил Фабио Фонини, Оливера Тарвета, Яна-Леннарда Штруффа, Андрея Рублева, Кэмерона Норри и Тейлора Фритца. Общее время на корте: 16 часов 31 минута.
Отметим, что несмотря на результат финала, Синнер и Алькарас сохранили свои первое и второе места соответственно в рейтинге ATP.
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